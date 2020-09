Inaugurata a San Salvo la "panchina Lory", simbolo di speranza nel cuore della villa comunale

"Colora il tempo della tua vita". È questa la frase incisa sulla panchina colorata donata al Comune di San Salvo dall'associazione Lory a colori e realizzata dalla TCM Group. Panchina posizionata al centro della villa comunale per essere luogo di incontro e simbolo di quanti lottano quotidianamente contro il cancro.

"È un simbolo di speranza, un gesto per stare vicino a chi ha perso i propri affetti a causa di questa malattia – dichiara il presidente dell'associazione, Monica Marinari -. Siamo molto emozionati perché dopo tanti mesi torniamo a rappresentare l'associazione nel territorio. In questo periodo non ci siamo mai fermati, ed è un grande orgoglio per noi essere qui oggi".

"L'installazione rappresenta l'abbraccio ad un albero dal quale si trae forza – spiega Antonella Tascone della TCM Group -. È come se la panchina prendesse l'energia dall'albero per ridarla alla città".

Dal vicesindaco Giancarlo Lippis e dall'amministrazione comunale i ringraziamenti all'associazione Lory a colori per "questo dono alla nostra città, alla nostra villa comunale, luogo dove ragazzi e famiglie vengono a trascorrere il loro tempo insieme. Un'opera bellissima e colorata – aggiunge ringraziando la TCM Group - per donare speranza a chi ha perso un affetto, per abbracciare simbolicamente chi frequenta questo luogo e per poter ricominciare a stare insieme nella quotidianità".