Riprese a San Salvo le attività del centro aggregativo "Il Mondo dei Bambini"

Sono ripartite, da lunedì 7 settembre, le attività del centro aggregativo "Il Mondo dei Bambini", servizio comunale di dopo scuola e assistenza educativa. Ad annunciarlo l'assessore alle Politiche sociali del Comune di San Salvo, Giancarlo Lippis.

Il Centro è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 13:15 alle ore 19:00, ed è rivolto ai minori dai 6 ai 12 anni residenti nel Comune di San Salvo. Tra i servizi offerti, trasporto e assistenza con scuolabus comunale, pranzo servito all'interno del centro preparato dalla mensa comunale, servizio di vigilanza e di animazione durante il gioco libero, e servizio di doposcuola e assistenza educativa. In formula part time, dalle 15:00 alle 19:00, saranno assicurati il servizio di vigilanza e animazione durante il gioco libero, e quello di doposcuola e assistenza educativa. Per il solo mese di settembre, il centro effettuerà il servizio dalle ore 15:00 alle ore 18:00.



"La nostra attività di inclusione sociale finalizzata a costruire una città a misura di bambino e a servizio delle famiglie non si è mai fermata – evidenzia il sindaco Tiziana Magnacca –, fornendo servizi ben strutturati e organizzati".

Per informazioni è possibile rivolgersi allo sportello di segretariato sociale del Comune di San Salvo (aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e il martedì e giovedì anche dalle ore 15:30 alle ore 18:30, al numero 0873/340249), o alla sede del Centro aggregativo, nei locali della scuola primaria di via Verdi, durante gli orari di apertura. A curare il centro, il Consorzio Cooperative Sociali SGS.