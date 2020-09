Nuovo ospedale: riunione saltata e viaggio a vuoto per gli amministratori di Vasto e San Salvo

È stato un viaggio a vuoto per i rappresentanti dei Comuni di Vasto e San Salvo quello di ieri pomeriggio a Pescara per partecipare alla riunione al dipartimento regionale dell'assessorato alla Sanità sui progetti di edilizia sanitaria. Al tavolo si sarebbe dovuto parlare anche del nuovo ospedale di Vasto riguardo al quale, di recente la Regione ha sollevato dubbi sull'idoneità dei terreni di località "Pozzitello" [LEGGI].

La singolarità, se così si può definire, della vicenda è che i rappresentanti dei due Comuni (il vicesindaco Giuseppe Forte per Vasto e il sindaco Tiziana Magnacca per San Salvo) hanno scoperto del rinvio dei due Comuni una volta arrivati nella sede del dipartimento non avendo ricevuto alcun avviso in precedenza. La riunione si terrà lunedì prossimo, 14 settembre. Sullo slittamento a sorpresa dell'incontro il disappunto è palpabile.

Nei giorni scorsi il sindaco sansalvese aveva preso una netta posizione sui dubbi sollevati riguardo i terreni [LEGGI]. Il primo cittadino vastese, Francesco Menna, assicura unità di intenti sull'argomento: "Abbiamo già prodotto i documenti necessari. Alla riunione sarò presente, ieri non sono andato per via del consiglio comunale, e mi batterò insieme al sindaco Magnacca per evitare uno scippo a questo territorio".