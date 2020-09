Menna: "Prorogare fino al 2033 anche le concessioni balneari stagionali"

Proroga fino al 2033 per le concessioni demaniali stagionali. È quanto chiesto dal sindaco di Vasto, Francesco Menna, nel corso della conferenza stampa di oggi pomeriggio in Municipio sui provvedimenti per le concessioni balneari demaniali. Presenti all’incontro, insieme al primo cittadino, gli operatori del settore, il vicesindaco Giuseppe Forte e l’assessore all'Ambiente Paola Cianci.

"In questi giorni sarà pubblicata una delibera di Giunta – dichiara il sindaco –, con cui il Comune chiede di estendere la normativa delle concessioni balneari pluriennali anche agli stagionali. Chiediamo una proroga fino al 2033 per chi ha investito risorse, lavoro e tempo per offrire servizi di qualità che ci consentono di essere competitivi e di recepire turismo".

"Per avere maggiori certezze – aggiunge - chiederemo inoltre l'insediamento di un tavolo in Regione. È importante fare un "matrimonio" fra pluriennali e stagionali per arrivare alla tutela dei diritti di queste persone che per noi svolgono un ruolo fondamentale, assorbendo un fabbisogno turistico importante e fornendo servizi alla comunità".