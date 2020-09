Comune di Vasto, anagrafe chiusa il 15 e il 16 settembre. Garantiti solo stato civile e elettorale

Anagrafe del Comune di Vasto chiusa al pubblico il 15 e il 16 settembre. Saranno garantiti solo i servizi di stato civile ed elettorale.

"Il Comune di Vasto - si legge in una nota dell'amministrazione - entrerà a far parte dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), la banca dati nazionale realizzata per far confluire i dati anagrafici di tutti i residenti in Italia e degli italiani residenti all’estero. Pertanto per attivare il servizio, e consentire le operazioni di subentro, gli uffici dei Servizi Demografici, limitatamente all’anagrafe (certificati, residenza e carta d’identità) saranno chiusi al pubblico il giorno 15 e 16 settembre 2020. Verranno garantiti i servizi di stato civile ed elettorale. L’apertura al pubblico riprenderà regolarmente il 17 settembre rispettando i consueti orari di sportello".