Cappa e D’Alessandro (Lega): "Il Comune inviti di nuovo Liliana Segre a Vasto"

Invitare di nuovo a Vasto Liliana Segre, che lo scorso anno non riuscì a essere presente alla cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria. Lo chiedono i consiglieri comunali della Lega, Alessandra Cappa e Davide D'Alessandro, nel giorno del novantesimo compleanno della senatrice a vita che da anni si sta dedicando a raccontare la drammatica esperienza, vissuta in prima persona, della prigionia nel campo di concentramento nazista di Auschwitz.

"I nostri più fervidi auguri alla senatrice Liliana Segre per il compimento dei novant'anni d'età. Il 6 settembre scorso votammo con gioia, all'unanimità, il conferimento della cittadinanza onoraria ma lei, a causa di impegni politici, non riuscì a essere presente. Chiediamo all'amministrazione di ripetere l'invito", è la proposta di D'Alessandro e Cappa. "L'aspettiamo per vivere un momento che vuole essere non solo celebrativo, ma di aiuto soprattutto alle nuove generazioni. La Shoah, come ogni forma di persecuzione e brutalità, non è soltanto un ricordo, ma memoria viva grazie a testimoni esemplari. La Senatrice oggi ha detto che la più bella vittoria su Hitler è quella dei suoi nipoti. La vita che si rinnova, la vita che trionfa sempre, la vita al di sopra di ogni Male".