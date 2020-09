Ancora premi per Ketra: al Power Hits Estate il ’triplete’ di Boomdabash e Amoroso

È Karaoke di Alessandra Amoroso e i Boomdabash il tormentone dell'estate 2020. A sancirlo è stata la serata finale di Power Hits Estate 2020, appuntamento organizzato anche quest'anno da Rtl 102.5 per assegnare i riconoscimenti ai brani musicali di maggior successo della stagione estiva. In un'Arena di Verona senza pubblico è andato in scena lo spettacolo presentato da Angelo Baiguini, Fabrizio Ferrari e Matteo Campese insieme a Mara Maionchi con 50 artisti per 42 esibizioni trasmesse in diretta streaming. E, alla fine della serata, ecco che arrivano i riconoscimenti.

La canzone di Amoroso e Boomdabash conquista il successo assoluto del Power Hits Estate 2020 e altri due riconoscimenti: il premio Rtl 102.5 Power Hits – FIMI, per il singolo italiano più venduto fra giugno e agosto, e anche il premio Rtl 102.5 Power Hits – SIAE per il brano più suonato in tutti gli eventi musicali in Italia fra il 22 giugno e il 28 agosto. Un triplete che sugella la collaborazione tra Alessandra Amoros e i Boomdabash che già era stato certificato da un doppio disco di platino e da stream e condivisioni sulle piattaforme social. L'anno scorso, per il fortunato sodalizio artistico made in Puglia, c'era stato il successo con Mambo Salentino [LEGGI]. Per i Boomdabash la striscia di successi era già iniziata nel 2018, con il premio per Non ti dico no, insieme a Loredana Bertè [LEGGI].

Ancora sorrisi, quindi, per il vastese Fabio Clemente, in arte Ketra, che con i Boomdabash raccoglie ancora riconoscimenti in un percorso musicale che continua a crescere e regalare tante soddisfazioni. Per lui, in questa estate, tante soddisfazioni anche per il brano firmato con il suo collega prouttore Takagi, Ciclone, che viaggia forte a suon di visualizzazioni su youtube e condivisioni e, la scorsa settimana, ha conquistato il primo disco di platino.