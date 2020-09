Adeguamento anti-Covid delle aule e affitto di nuovi spazi, dal Miur 150mila euro per Vasto

Il Ministero dell'Istruzione finanzia i lavori di adattamento delle aule e gli affitti di nuovi locali per garantire il distanziamento anti-Coronavirus.

"Questi si sommano ai 160.000 di contributo vinto per l’adeguamento delle aule alla normativa Covid, come previsto dal Programma operativo nazionale (PON) scuola di luglio", ricordano il sindaco, Francesco Menna, e l'assessora alle Politiche scolastiche, Anna Bosco.

"Questi 310.000 euro rappresentano una boccata d’ossigeno per Vasto che vede rimborsate le spese sostenute durante i mesi di lavoro per la ripresa della scuola. La situazione del Comune non è dissimile da quella del quasi 70% dei Comuni italiani che hanno partecipato a questi bandi, come riportato dai dati pubblicati dal Ministero. Siamo per questo molto soddisfatti del risultato ottenuto".