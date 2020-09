Sei gol in tre partite: anche la Fifa celebra l’avvio di stagione di Daniela Sabatino

Doppietta all'esordio con l'Inter, tripletta nella sfida con il Napoli e gol decisivo nel derby toscano con il Florentia. Daniela Sabatino, con la sua nuova maglia della Fiorentina, ha avuto un impatto devastante con il campionato di serie A femminile 2020/2021. L'attaccante di Castelguidone ha iniziato come meglio non poteva la nuova stagione che l'ha vista approdare nella società del presidente Commisso che ha tanto voglia di tornare a vincere.

Le sei reti di Daniela Sabatino hanno trascinato le viola in testa al campionato, alla guida di un terzetto a punteggio pieno con Juventus e Milan. E, a rendere omaggio all'attaccante abruzzese, è arrivata anche la Fifa con un tweet sull'account (da oltre 850mila follower) della Coppa del Mondo femminile. È tutta sua la Monday Motivation (la motivazione del lunedì, la carica per affrontare una nuova settimana) visto che è "una ragazza che, a 35 anni, continua a segnare gol per divertimento".

Un ottimo avvio prima della lunga sosta in cui Daniela Sabatino cambierà colore di maglia per vestire l'azzurro della Nazionale per le sfide con Israele (17 settembre) e Bosnia (22 settembre), nel cammino di qualificazione agli Europei del 2022. Poi, il 4 ottobre, ripartirà la serie A con la Fiorentina chiamata ad affrontare il Sassuolo, per Sabatino sarà sfida da ex visto che la scorsa stagione ha militato proprio in neroverde. Per lei, c'è da starne certi, l'obiettivo sarà solo uno: segnare ancora per continuare a viaggiare in vetta con la sua Fiorentina.