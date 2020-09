Per Douglas Scarlato titolo regionale nei 3000 siepi

Lo Stadio Adriatico di Pescara ha ospitato lo scorso weekend le gare dei Campionati regionali di atletica leggera per le categorie Promesse, juniores e allievi e aperte anche ai seniores. Ad organizzare la manifestazione, che si è svolta a porte chiuse, le società pescaresi U.S. Aterno, Passologico e Hadria con la collaborazione del comune di Pescara.

In gara c'era anche il vastese Douglas Scarlato, tesserato per l'Aterno Pescara, che ha conquistato la medaglia d'oro e il relativo titolo regionale nei 3000 siepi chiudendo con il tempo di 9'24.42. Nel secondo giorno di gare Scarlato è tornato in pista per gli 800 metri, chiudendo al secondo posto alle spalle di Manuel Di Primio, primo tra i seniores.

Con la ripartenza dell'attività agonistica post emergenza Covid, il mezzofondista vastese continuerà a cogliere ogni opportunità per scendere in pista e consolidare così la sua preparazione.