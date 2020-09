Alla villa comunale la panchina dell’associazione Lory a colori: "Uno spazio per tornare a vivere"

Da giovedì 10 settembre la villa comunale di San Salvo sarà ancora più colorata. L'associazione Lory a colori donerà alla città uno spazio di incontro, condivisione, ascolto, una panchina piena di colore realizzata con l’aiuto della TCM Group.

"Un luogo colorato, uno spazio per fermarsi, per i bimbi e ragazzi rimasti orfani di un affetto importante portato via dal cancro. Un abbraccio circolare dove tornare a vivere con il piacere dello stare insieme", è questo l'obiettivo che l'associazione vorrebbe conseguire con questo dono alla città.

Appuntamento con l'inaugurazione giovedì 10 settembre alle 17.30, nello spazio verde antistante l'ingresso della scuola media "Salvo D'Acquisto" nella villa comunale di San Salvo.