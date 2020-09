A Cupello D’Alessandro (Italia Viva) e Smargiassi (M5S) si confrontano sul referendum

Venerdì 11 settembre, con inizio alle ore 19, in piazza Garibaldi a Cupello, si terrà un confronto sulle ragioni del "Sì" e del "No" in vista del referendum del 20 e 21 settembre. L'iniziativa è stata organizzata dal gruppo consiliare e dall'associazione politico-culturale "Insieme per Cupello".

A confrontarsi saranno l'on. Camillo D'Alessandro, deputato di Italia Viva, e Pietro Smargiassi, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle. A moderare i lavori Graziella Costantini presidente del comitato di garanzia di “Insieme per Cupello”.

Spiegano gli organizzatori: "In una competizione elettorale dove le posizioni di merito divergono all’interno dei gruppi politici e parlamentari e l’informazione mediatica risulta farcita di soli slogan facendo sfuggire così al corpo elettorale i veri contenuti delle rispettive posizioni dei favorevoli e contrari, a nostro avviso, il metodo più onesto e corretto è quello di metterli in piazza fisicamente offrendo alla nostra comunità la possibilità di un approfondimento diretto".