"Io sono Abruzzo", il 13 settembre lo spettacolo di Federico Perrotta a sostegno di Anfass Vasto

Saranno i Giardini di Palazzo d'Avalos a Vasto ad ospitare, domenica 13 settembre alle ore 21.30, lo spettacolo di Federico Perrotta "Io Sono Abruzzo!", appuntamento tutto da ridere dedicato alla sede cittadina di Anffas Onlus, e alle attività che svolgono coloro che ne fanno parte. La serata è possibile grazie alla collaborazione dell'associazione con il Comune di Vasto. Perrotta, abruzzese e fiero delle proprie origini, ama da sempre parlare della sua regione e tornerà a farlo davanti al suo pubblico.

È Paola Mucciconi, presidente della sede locale Anffas, a spiegare perché questo spettacolo si sposa bene con la serata di beneficenza: "A noi piace reagire, ci piace tanto sorridere malgrado le problematiche quotidiane che rendono la vita non semplice un po' per tutti, ecco perché siamo felicissimi di avere con noi Federico che con il suo humour e la sua grande vitalità, siamo certi, ci regalerà momenti di grande divertimento e risate a non finire. Voglio sottolineare che i nostri ragazzi e le nostre famiglie non si arrendono mai. Scopo della nostra Associazione - prosegue la responsabile - è dare sempre e comunque dignità ai nostri figli con disabilità. Vogliamo mettere loro in condizione di esprimere le loro competenze. Ed ecco che tutti i nostri progetti sono finalizzati a dare opportunità ai nostri ragazzi e a fare in modo che migliorino le loro capacità e migliori anche la loro autostima perché non dobbiamo mai dimenticare che sono persone".

Autore e regista di questo spettacolo è l'abruzzese Piero Di Blasio. Evento che gode anche di buona musica dal vivo, con il maestro Claudio Junior Bielli al pianoforte. Come spiega Federico "dovunque nel mondo c'è qualcuno che ho incontrato e che in qualche modo mi ha ricordato la mia regione. Quando nasci in un posto così unico e speciale, non sei derivazione di quel posto ma sei quel posto ed io mi sento come ogni abruzzese parte della mia regione nell’animo, ed è una cosa che non potrò mai cancellare".

L'appuntamento vastese rinvigorisce anche i ricordi. Come spiega l'attore, "sono fortemente legato a Vasto perché sono stato concepito 42 anni fa lì e sono tanti i racconti di mio padre su quel periodo e sulla vita da operaio della Magneti Marelli durante i primi tre anni della mia vita".

Sul palco l'attore racconterà in chiave comica le vicende dei grandi d'Abruzzo che hanno lasciato la terra natia senza mai dimenticarla. "Io sono Abruzzo!", firmato Uao Spettacoli, scaturisce proprio dalla necessità di comprendere chi è davvero l'abruzzese: "Questo spettacolo nasce da dove nasce l’Abruzzo, da dove sono nato io - spiega Perrotta nel sottolineare che il suo più grande orgoglio è vedere artisti che partiti da questa terra non hanno mai dimenticato la loro origine – e il fatto è che quando sei figlio di una regione così variegata e così complicata, particolare ed unica come la nostra, ti porti dietro una grande emozione".

Federico Perrotta ripercorrerà l'arte che ha pervaso l'Abruzzo e che è stata tramandata a famosi ed apprezzati artisti del mondo: Dean Martin, Michael Bublé, Ennio Flaiano, Bruno Vespa. E poi si va oltre da Madonna a D'Annunzio, da Henry Mancini a Rocky Marciano, tante qualità artistiche in un'unica realtà poi trasformata in spettacolo.

La serata si svolgerà nel pieno rispetto delle norme previste in seguito all'emergenza sanitaria, pertanto l'ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti ma con prenotazione obbligatoria presso la segreteria organizzativa Anffas. Per informazioni è possibile contattare la dottoressa Giovanna Antonelli, sia telefonicamente che tramite whatsapp, al numero 327.1812855.