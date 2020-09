Vasto, 7 positivi al Covid 19 (5 sono migranti) e 28 persone in quarantena

Sono 7 a Vasto le persone attualmente positive al Covid-19. Cinque sono migranti arrivati da Lampedusa al centro d'accoglienza dell'Hotel Continental, gli altri due erano già positivi nelle scorse settimane.

I dati sono stati diramati dal Comune di Vasto oggi pomeriggio. Ventotto le persone tuttora in quarantena, "di cui 3 da contatto diretto con positivo e 25 migranti presso il Centro di accoglienza straordinaria di Vasto".

Dall'inizio dell'emergenza coronavirus, in città i contagiati sono stati 79, di cui 71 guariti. Un decesso ad aprile. Le persone che hanno dovuto osservare il periodo di isolamento quarantenario sono state 290.

Il bollettino regionale - "Sono complessivamente 3919 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza". Lo comunica l'assessorato regionale alla Sanità.

"Rispetto a ieri si registrano 14 nuovi casi (di età compresa tra 21 e 60 anni), mentre il numero dei pazienti deceduti resta fermo a 472 (il totale risulta inferiore di una unità, in quanto è stato sottratto un caso registrato in provincia di Chieti e risultato già in carico ad altra Regione)



Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 2924 dimessi/guariti (+10 rispetto a ieri, di cui 15 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid 19, sono diventati asintomatici e 2899 che hanno cioè risolto i sintomi dell’infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi).



Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 523 (+3 rispetto a ieri).

Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 167478 test.

34 pazienti (+3 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 2 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 487 (invariato rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.



Del totale dei casi positivi, 520 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+1 rispetto a ieri), 929 in provincia di Chieti (+4), 1713 in provincia di Pescara (+4), 721 in provincia di Teramo (+1), 31 fuori regione (invariato) e 5 (+3) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza".