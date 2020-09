Casalbordino, al via i lavori di riqualificazione di piazza Umberto I

Continuano i lavori di rifacimento di strade e piazze a Casalbordino. Dopo gli interventi in via Guglielmo Marconi e piazza IV Novembre, sono iniziati oggi i lavori per la riqualificazione di Piazza Umberto I.

Pavimentazione e sottoservizi della piazza saranno realizzati in leucitite (i cosiddetti sampietrini), materiale utilizzato per la realizzazione del lastricato stradale, noto per la sua resistenza.

"Dopo una buona programmazione – commenta il sindaco Filippo Marinucci -, iniziamo a vedere i risultati. La nostra piazza era in pessime condizioni, la pavimentazione presentava troppi ostacoli e stava diventando pericolosa soprattutto per i pedoni. Ringrazio i progettisti, l'architetto Giulio Moretta che si è occupato della progettazione esecutiva, e l'architetto Gianluca Mazzoni responsabile dell'ufficio lavori pubblici".

Ad eseguire l'opera, la ditta M.A Marinelli Groups S.r.l di Antonio Marinelli di San Salvo.