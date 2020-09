Violento scontro tra un’auto e una moto a San Salvo Marina: giovane soccorso in eliambulanza

Incidente a San Salvo Marina nel pomeriggio di oggi. Una moto con a bordo una ragazza e un ragazzo si è scontrata con un'automobile, una Citroen C3, all'incrocio tra via Magellano e via Vespucci.

Ad avere la peggio è stato il giovane di 17 anni, di Vasto, alla guida della due ruote. Per soccorrerlo, a causa di una sospetta emorragia cerebrale, i medici del 118 hanno chiesto l'intervento dell'eliambulanza da Pescara. Il ragazzo che non ha mai perso conoscenza è stato trasportato all'ospedale del capoluogo adriatico.

Sul posto, per la regolazione del traffico e i rilievi di rito, è presente la polizia municipale di San Salvo.

In aggiornamento