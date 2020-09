Da oggi in vigore il nuovo Dpcm: resta l’obbligo delle mascherine

Entra oggi in vigore il nuovo Dpcm emanato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, per il contenimento della diffusione del Covid-19. Il nuovo provvedimento ha validità fino al 30 settembre.

Vengono confermate le misure adottate finora: distanziamento di un metro, igiene delle mani e uso delle mascherine. Queste sono obbligatorie in luoghi chiusi accessibili al pubblico e all'aperto nelle occasioni nelle quali non si riescono a garantire le distanze. Su questo punto viene introdotto quanto stabilito dall'ordinanza del ministero della Salute di metà agosto: obbligo di indossare le mascherine dalle 18 alle 6 "negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, lungomari) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e occasionale". Discoteche e sale da ballo restano chiuse così come gli stadi dove le partite continueranno a svolgersi a porte chiuse.

In vista della riapertura delle scuole sono state introdotte nuove regole per il trasporto locale: la capienza di bus, metropolitane e treni regionali potrà arrivare all'80% dei posti se saranno garantiti efficaci sistemi di aerazione e ricambio dell'aria. È inoltre previsto che gli scuolabus potranno viaggiare pieni se la permanenza a bordo degli studenti non supererà i 15 minuti.

RIENTRI DALL'ESTERO - Sui rientri dall'estero il Dpcm recepisce integralmente le prescrizioni della suddetta ordinanza. Obbligatorio il tampone per chi arriva da Paesi a rischio (Croazia, Grecia, Malta e Spagna), mentre obbligatoria è la quarantena per chi arriva da Romania e Bulgaria.

Divieto di ingresso dai 16 Stati inseriti nella black list: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana, Serbia, Montenegro e Kosovo". Prevista una deroga per il ricongiungimento delle coppie internazionali. Si potrà tornare in Italia per raggiungere "la persona con cui si ha una stabile relazione affettiva, anche se non convivente".