Bonus 110%, dal 14 settembre attivo in Comune lo sportello informativo

Sarà attivo a partire dal 14 settembre, in uno degli uffici del Comune di Vasto, lo sportello informativo per il Bonus 110% (Decreto Rilancio).

"Un ufficio a disposizione di tutti, non solo dei vastesi, pronto ad accogliere anche i residenti dei Comuni vicini – dichiara il sindaco Francesco Menna -. L'Amministrazione comunale ha a cuore il benessere dei suoi cittadini, la tutela e la valorizzazione del patrimonio immobiliare privato. In considerazione dell'alto numero di edifici presenti sul territorio, risulta utile fornire, alla propria cittadinanza, un'adeguata e corretta informazione relativa alle agevolazioni fiscali riguardanti la messa in sicurezza dei fabbricati (sisma bonus) e il risparmio energetico (eco bonus). Uno sportello informativo, - spiega il primo cittadino - in cui saranno impegnati Maurizio Franceschini e Roberto Bolognese, pronti a rispondere ad ogni eventuale richiesta di chiarimenti riguardanti il decreto".

"L'ufficio – aggiunge Maurizio Franceschini - sarà aperto al pubblico per tre giorni a settimana (lunedì, mercoledì e venerdì). In ottemperanza alle norme sanitarie per prevenire la diffusione del Covid-19, il ricevimento degli utenti sarà consentito solo per appuntamento".

"Sarà possibile contattare lo sportello - afferma Roberto Bolognese - dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 13:00, chiamando il numero 0873/309611 o scrivendo all'indirizzo r.bolognese@comune.vasto.ch.it".