Degrado in pieno centro storico, protestano i residenti di via Pampani

Schiamazzi fino a tarda notte, persone che urinano e al mattino lo spettacolo è indecente. Sono le lamentele dei residenti di via Pampani a Vasto che scrivono quanto segue evidenziando come le autorità competenti siano già state contattate senza successo.

"Siamo un gruppo di persone che vivono nel centro storico, in piazza Caprioli e nelle strade intorno. Oramai da mesi, tutte le sere, la piazza è diventata un ritrovo di tutto di più: schiamazzi fino a notte tardi, ubriachi, risse... Oltre a tutto questo, la piazza e via Pampani sono utilizzati come bagni a cielo aperto. Tutte le mattine c'è una puzza di urina terribile! Oltre a noi che abbiamo investito in ristrutturazioni abitative, molti hanno fatto investimenti in B&B e ristoranti e tutte le mattine sentiamo i commenti dei turisti, terribili. Il centro storico è una risorsa per la città e va rispettata e sfruttata per il bene di tutti".