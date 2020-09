Vastese, 48 giorni per tornare sui suoi passi: sulla panchina biancorossa riecco Silva

Il nuovo allenatore della Vastese è il tecnico dello scorso anno. Si è interrotto solo per 48 giorni il rapporto tra la società biancorossa e Massimo Silva che, subentrato a stagione in corso, ha saputo portare ottimismo e risultati.

Poche righe per annunciare la rescissione consensuale del contratto con Massimo Agovino, poche anche per comunicare, sulla pagina Facebook ufficiale, "che è Massimo Silva il nuovo allenatore della prima squadra", annuncia il sodalizio dei presidenti Franco Bolami e Pietro Scafetta." Ritorno in biancorosso a distanza di qualche mese dalla positiva esperienza della scorsa stagione interrotta anzitempo per le conseguenze del Coronavirus".

L'avventura di Agovino in biancorosso è durata, invece, solo 48 giorni, gli stessi che sono trascorsi dalla fine dell'era Silva 1. Il 18 luglio la presentazione del tecnico campano, ieri la conclusione dei rapporti prima dell'inizio della stagione agonistica di serie D.

L'era Silva 2 comincia oggi. La Vastese si affida di nuovo alla saggezza del tecnico di Pinarolo Po.