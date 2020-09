Tennis, Giuseppe Checchia vince il 30° torneo Città di Silvi

Dopo aver contribuito alla conquista della permanenza in serie C della squadra della Promo Tennis Vasto [LEGGI], Giuseppe Checchia si è tolto anche un bella soddsifazione personale. Ieri, infatti, ha conquistato la vittoria nel 30° torneo nazionale Città di Silvi 3ª-4ª categoria.

Nella competizione giocata sui campi di Città Sant'Angelo, Checchia (3.1) ha iniziato il percorso nel tabellone con una netta vittoria con Serano Matteo (3.4) per 2-0 (6-1/6-0). Poi il successo al tie-break (6-2/3-6/10-2) con Stefano Chiarito per approdare alla finale in cui si è confrontato con il bravo Marco De Grandis (3-2). È stato un match avvincente, vinto dal tennista vastese al tie break (3-6/6-4/11-9).

Un altro trofeo in bacheca per il portacolori della Promo Tennis che ora si preparerà per i prossimi appuntamenti inseriti in calendario.