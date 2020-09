Scatta un nuovo allarme incendi: roghi nelle campagne di via San Rocco e vicino alla Pilkington

Scatta nuovamente l'allarme incendi nel Vastese.



Oggi pomeriggio un rogo ha aggredito le campagne attorno a via San Rocco, nella zona nord di Vasto. Per circoscriverlo prima che, sospinto dal vento, potesse rapidamente propagarsi, sono intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento di via Madonna dell'Asilo, supportati dalle squadre antincendio dei gruppi di Protezione civile di Vasto, Monteodorisio e Casalbordino. Il rogo è stato domato limitando i danni.

Un secondo incendio è scoppiato attorno alle 16.45 nella zona industriale di San Salvo. Le fiamme si sono alimentate con le sterpaglie di un terreno incolto nei pressi della Pilkington, la fabbrica di vetro per auto che, con i suoi 1800 dipendenti, è la più grande del Vastese. Sul posto i vigili del fuoco.