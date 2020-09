Vasto, la prossima settimana in Consiglio comunale i 55 debiti fuori bilancio

Se non fossero stati rinviati, la seduta di ieri forse oggi sarebbe ancora in corso. I 55 debiti fuori bilancio approderanno di nuovo in Consiglio comunale nella seduta della prossima settimana. Il presidente, Elio Baccalà, ha convocato l'assemblea civica per le 9 di martedì 8 settembre in prima convocazione e per la stessa ora del giorno successivo in seconda.

I debiti fuori bilancio derivano dalle controversie legali perse dal Comune di Vasto dal 2011 al 2019: 300mila euro in tutto. Nell'Aula Vennitti arriva la prima tranche da oltre 100mila euro; per la seconda servirà un'altra seduta del Consiglio. All'ordine del giorno si aggiungono anche interrogazioni, interpellanze e mozioni presentate dai consiglieri di opposizione e non discussi nella seduta fiume di ieri, oltre al Regolamento per la gestione del verde pubblico e privato, reclamato da un comitato sorto a fine giugno per chiedere l'approvazione del documento, atteso dal 2007. Una richiesta sostenuta dalle firme di 1500 vastesi.

L'ordine del giorno:

1. Interrogazioni ed Interpellanze

1.a Interrogazione presentata dai consiglieri comunali Alessandra Cappa e

Davide D’Alessandro in data 23.07.2020, n.41884 di prot., in merito a “

Patrimonio edilizio scolastico” ;

1.b Interpellanza presentata dal consigliere Alessandro d’Elisa in data

24.07.2020, n.42246 di prot., in merito a “Assunzione ed incarichi

conferiti ad una unità di personale ex dipendente dell’Agenzia dell’Entrate

in quiescenza ”;

1.c Interrogazione presentata dal consigliere comunale Edmondo Laudazi in

data 27.07.2020, n. 42559 di prot., ad oggetto: “Proroga affidamento

gestione Riserva Marina di Vasto”;

1.d Interrogazione presentata dai consiglieri Dina Carinci e Marco Gallo in

data 31.07.2020, n.43944 di prot., ad oggetto “Debito Pulchra”;

2. -Art.43 del T.U.E.L. ed art.57 del Regolamento del Consiglio Comunale.

Mozione presentata dai consiglieri comunali Alessandra Cappa e Davide

D’Alessandro in data 12.06.2020, n.31548 di prot., in merito a

“Intitolazione di una via a Indro Montanelli”;

3. Riconoscimento debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1)

lett.a), del d.lgs. n. 267/2000 - Risoluzione del Consiglio Comunale

all’esito della conferenza dei capigruppo del 3 settembre 2020;

4. Avvocatura comunale - Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi

dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del d.lgs. n. 26 7/2000 - Sentenza del

Tribunale di Vasto n. 325/2018;

5. Avvocatura comunale - Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi

dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del d.lgs. n. 26 7/2000 - Sentenza del

Giudice di Pace di Vasto n. 79/2019;

6. Avvocatura comunale - Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi

dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del d.lgs. n. 26 7/2000 - Sentenza del

Giudice di Pace di Vasto n. 58/2019;

7. Avvocatura comunale - Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi

dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del d.lgs. n. 26 7/2000 - Sentenza del

Giudice di Pace di Vasto n. 44/2019 e sentenza di ottemperanza del TAR

Abruzzo Pescara n. 85/2020;

8. Avvocatura comunale - Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi

dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del d.lgs. n. 26 7/2000 - Sentenza del

Tribunale di Vasto n. 371/2018;

9. Avvocatura comunale - Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi

dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del d.lgs. n. 26 7/2000 - Sentenza del

Giudice di Pace di Vasto n. 364/2018;

10. Avvocatura comunale - Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi

dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del d.lgs. n. 26 7/2000 - Sentenza del

Giudice di Pace di Vasto n. 276/2019;

11. Avvocatura comunale - Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi

dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del d.lgs. n. 26 7/2000 - Sentenza del

Giudice di Pce di Vasto n. 154/2019;

12. Avvocatura comunale - Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi

dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del d.lgs. n. 26 7/2000 - Sentenza del

Tribunale di Vasto n. 242/2019;

13. Avvocatura comunale - Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi

dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del d.lgs. n. 26 7/2000 - Sentenza del

Giudice di Pace di Vasto n. 325/2018;

14. Avvocatura comunale - Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi

dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del d.lgs. n. 26 7/2000 - Sentenza del

Tribunale di Vasto n. 346/2018;

15. Avvocatura comunale - Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi

dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del d.lgs. n. 26 7/2000 - Sentenza del

Tribunale di Vasto n. 43/2018 e Ordinanza G.E. R.G. n. 360/2018;

16. Avvocatura comunale - Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi

dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del d.lgs. n. 26 7/2000 - Sentenza del

T.A.R. Abruzzo - Pescara n. 11/2018;

17. Avvocatura comunale - Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi

dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del d.lgs. n. 26 7/2000 - Sentenza del

Tribunale di Vasto n. 61/2018;

18. Avvocatura comunale -Rriconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi

dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del d.lgs. n. 26 7/2000 - Sentenza del

Tribunale di Vasto - Sez. Lavoro n. 17 9/2016;

19. Avvocatura comunale -Rriconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi

dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del d.lgs. n. 26 7/2000 - Sentenza del

Giudice di Pace di Vasto n. 230/2017;

20. Avvocatura comunale -Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi

dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del d.lgs. n. 26 7/2000 - Sentenza del

Giudice di Pace di Vasto n. 299/2018;

21. Avvocatura comunale - Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi

dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del d.lgs. n. 26 7/2000 - Sentenza del

Giudice di pace di Vasto n. 143/2018;

22. Avvocatura comunale - Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi

dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del d.lgs. n. 26 7/2000 - Sentenza del

Giudice di Pace di Vasto n. 130/2018;

23. Avvocatura comunale - Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi

dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del d.lgs. n. 26 7/2000 - Sentenza del

Giudice di Pace di Vasto n. 327/2018;

24. Avvocatura comunale - Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi

dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del d.lgs. n. 26 7/2000 - Sentenza del

Giudice di Pace di Vasto n. 104/2018;

25. Avvocatura comunale - Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi

dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del d.lgs. n. 26 7/2000 - Sentenza del

Giudice di Pace di Vasto n. 75/2018;

26. Avvocatura comunale - Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi

dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del d.lgs. n. 26 7/2000 - Sentenza del

Giudice di Pace di Vasto n. 216/2018;.

27. Avvocatura comunale - Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi

dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del d.lgs. n. 26 7/2000 - Sentenza del

Giudice di Pace di Vasto n. 10/2019;

28. Avvocatura comunale - Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi

dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del d.lgs. n. 26 7/2000 - Sentenza del

Giudice di Pace di Vasto n. 314/2017;

29. Avvocatura comunale -Rriconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi

dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del d.lgs. n. 26 7/2000 - Sentenza del

Giudice di Pace di Vasto n. 252/2017;

30. Avvocatura comunale - Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi

dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del d.lgs. n. 26 7/2000 - Sentenza del

Giudice di Pace di Vasto n. 241/2017;

31. Avvocatura comunale - Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi

dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del d.lgs. n. 26 7/2000 - Sentenza del

Giudice di Pace di Vasto n. 87/2018;

32. Avvocatura comunale - Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi

dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del d.lgs. n. 26 7/2000 - Sentenza del

Giudice di Pace di Vasto n. 363/2018;

33. Avvocatura comunale - Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi

dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del d.lgs. n. 26 7/2000 - Sentenza del

Giudice di Pace di Vasto n. 418/2017;

34. Avvocatura comunale - Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi

dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del d.lgs. n. 26 7/2000 - Sentenza del

Giudice di Pace di Vasto n. 18/2017;

35. Avvocatura comunale - Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi

dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del d.lgs. n. 26 7/2000 - Sentenza del

Giudice di Pace di Vasto n. 315/2017;

36. Avvocatura comunale - Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi

dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del d.lgs. n. 26 7/2000 - Sentenza del

Giudice di Pace di Vasto n. 97/2018;

37. Avvocatura comunale - Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi

dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del d.lgs. n. 26 7/2000 - Sentenza del

Giudice di Pace di Vasto n. 447/2016;

38. Avvocatura comunale - Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi

dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del d.lgs. n. 26 7/2000 - Sentenza del

Giudice di Pace di Vasto n. 280/2017;

39. Avvocatura comunale - Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi

dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del d.lgs. n. 26 7/2000 - Sentenza del

giudice di Pace di Vasto n. 39/2019;

40. Avvocatura comunale - Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi

dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del d.lgs. n. 26 7/2000 - Sentenza della

Commissione Tributaria Provinciale di Chieti n. 448/2017;

41. Avvocatura comunale - Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi

dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del d.lgs. n. 26 7/2000 - Sentenza della

Commissione Tributaria Provinciale di Chieti n. 249/2016;

42. Avvocatura comunale - Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi

dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del d.lgs. n. 26 7/2000 - Sentenza della

Commissione Tributaria Provinciale di Chieti n. 191/2018;

43. Avvocatura comunale - Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi

dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del d.lgs. n. 26 7/2000 - Sentenza della

Commissione Tributaria Provinciale di Chieti n. 232/2010;

44. Avvocatura comunale - Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi

dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del d.lgs. n. 26 /2000 - Sentenza della

Commissione Tributaria Provinciale di Chieti n. 411/2018;

45. Avvocatura comunale - Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi

dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del d.lgs. n. 26 7/2000 - Sentenza della

Commissione Tributaria Provinciale di Chieti n. 519/2017;

46. Avvocatura comunale - Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi

dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del d.lgs. n. 26 7/2000 - Sentenza della

Commissione Tributaria Regionale di L'aquila - sez. Pescara n. 935/2012;

47. Avvocatura comunale - Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi

dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del d.lgs. n. 26 7/2000 - Sentenza della

Commissione Tributaria Regionale di Campania n. 1985/27/2018;

48. Avvocatura comunale - Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi

dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del d.lgs. n. 26 7/2000 - Sentenza della

Commissione Tributaria Provinciale di Chieti n. 508/2015;

49. Avvocatura comunale - Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi

dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del d.lgs. n. 26 7/2000 - Sentenza della

Commissione Tributaria Provinciale di Chieti n. 509/2015;

50. Avvocatura comunale - Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi

dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del d.lgs. n. 26 7/2000 - Sentenza della

Commissione Tributaria Provinciale di Chieti n. 510/2015;

51. Avvocatura comunale - Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi

dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del d.lgs. n. 26 7/2000 - Sentenza della

Commissione Tributaria Provinciale di Chieti n. 637/05/2015;

52. Avvocatura comunale - Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi

dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del d.lgs. n. 26 7/2000 - Sentenza della

Commissione Tributaria Provinciale di Chieti n. 638/05/2015;

53. Avvocatura comunale - Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi

dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del d.lgs. n. 26 7/2000 - Sentenza della

Commissione Tributaria Provinciale di Chieti n. 639/05/2015;

54. Avvocatura comunale - Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi

dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del d.lgs. n. 26 7/2000 - Sentenza di

ottemperanza della Commissione Tributaria Provinciale di Chieti n. 456/2019;

55. Avvocatura comunale - Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi

dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del d.lgs. n. 26 7/2000 - Sentenza del

T.A.R. Abruzzo - Pescara n. 424/2012;

56. Avvocatura comunale - Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi

dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del d.lgs. n. 26 7/2000 - Sentenza del

T.A.R. Abruzzo - Pescara n. 693/2011;

57. Avvocatura comunale - Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi

dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del d.lgs. n. 26 7/2000 - Sentenza della

Commissione Tributaria Provinciale di Chieti n. 605/2016;

58. Avvocatura comunale - Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi

dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del d.lgs. n. 26 7/2000 - Sentenza del

Giudice di Pace di Vasto n. 307/2017;

59. Approvazione Regolamento della gestione del verde pubblico e privato;

60. Art.43 del T.U.E.L. ed art.57 del Regolamento del Consiglio Comunale.

Mozione presentata dal consigliere comunale Edmondo Laudazi in data

06.08.2020, n. 45395 di prot., ad oggetto "Dossirallentatori e sinistre

confluenze circolatorie".