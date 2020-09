Dolore a San Salvo per la morte dell’imprenditore Luciano Torricella

Dolore a San Salvo per la scomparsa di Luciano Torricella a 56 anni. L'imprenditore ed ex consigliere comunale, oltre per l'attività di famiglia nella quale era impegnato insieme al fratello Carmine, era conosciuto anche per essere il titolare di uno degli stabilimenti storici della marina, "La Caravella".

Luciano Torricella, come detto, è stato anche impegnato in politica. Ha fatto parte, come consigliere comunale, della maggioranza di centrodestra nel primo mandato di Tiziana Magnacca dal 2012 al 2017.

Proprio il primo cittadino lo ricorda così: "Sono addolorata e commossa nell’apprendere che Luciano Torricella non è più tra noi. Un male terribile ce lo ha portato via in maniera così repentina. Piango la morte di un amico, una persona leale e disponibile che in maniera umile ha interpretato sin dal primo giorno il suo mandato di consigliere comunale, nel rispetto dei suoi elettori e del suo amore per la città di San Salvo. Ci mancheranno il buonumore e la giovialità che lo contraddistinguevano, ma in special modo la lealtà di un vero amico. Sentiremo la sua mancanza".

L'ultimo saluto a Torricella si terrà domani 5 settembre nella chiesa di San Giuseppe alle 16.30.