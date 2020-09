"Ladri mi hanno rubato la macchina e hanno usato il Telepass per arrivare fino a Foggia"

Hanno rubato un'automobile sul lungomare di Vasto Marina e sono fuggiti arrivando fino a Foggia tramite l'autostrada e pagando col Telepass.

La vittima del furto, Luigi Sorreca, 59 anni, di San Casciano in Val di Pesa, in provincia di Pisa, contatta Zonalocale per raccontare la spiacevole esperienza vissuta durante il suo soggiorno a Vasto.

La macchina, una Volkswagen T-Roc grigia con tettuccio nero, era parcheggiata, "regolarmente chiusa a chiave", in lungomare Duca degli Abruzzi a Vasto Marina.

Al mattino seguente, l'auto era sparita. Il luogo dove il furto è avvenuto non è munito di videosorveglianza, quindi non ci sono immagini che possano aiutare gli investigatori a identificare i responsabili di quanto accaduto in un lasso di tempo compreso tra le 23 del 20 agosto e le 8 del giorno 22.

"La cosa più incredibile è che i ladri abbiano usato il Telepass e, nonostante le telecamere presenti al casello e presumibilmente sul tragitto", non sia stato possibile finora identificarli, racconta l'uomo, che è andato a sporgere denuncia nella caserma dei carabinieri di Vasto.