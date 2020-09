Rientro a scuola: le scuole superiori di Vasto si preparano a riaccogliere gli studenti

Lo slittamento al 24 settembre della riapertura delle scuole, deciso dalla giunta regionale abruzzese [LEGGI], ha dato qualche giorno in più agli istituti per approntare tutto il necessario per accogliere nuovamente nel rispetto del protocollo anti-Covid che, nelle ultime settimane, ha subito diversi aggiustamenti. Era il 4 marzo quando il sindaco Francesco Menna emanò l'ordinanza di chiusura per 4 giorni delle scuole cittadine [LEGGI] - dopo la segnalazione di un caso di positività - provvedimento poi assorbito dalla chiusura nazionale - inizialmente fino al 15 marzo, poi prolungata a tutto l'anno scolastico - decisa dal governo [LEGGI]. Da allora le scuole sono rimaste chiuse agli studenti eccezion fatta per i ragazzi che hanno sostenuto in presenza l'orale dell'esame di maturità. Per questo, la riapertura degli istituti per un nuovo anno scolastico è vissuta con attenzione dovendo far rispettare una serie di regole tra ingressi, distanze, igienizzazione, uso o meno delle mascherine. Restano inoltre ancora delle questioni aperte, come quella dei trasporti, visto che una gran parte degli studenti proviene dai paesi dell'entroterra, così come sarà da testare nei primi giorni il sistema messo a punto per le operazioni di ingresso, uscita e gli spostamenti interni.

Siamo andati nei quatto istituti superiori di Vasto, IIS Mattei [GUARDA], Polo Liceale Mattioli [GUARDA], Polo Liceale Pantini-Pudente [GUARDA] e Itset Palizzi [GUARDA] per capire con i dirigenti scolastici a che punto è la preparazione del nuovo anno.

Ci saranno 3 ingressi distinti - assegnati alle diverse classi - all'IIS Mattei di Vasto, come illustrato dal dirigente Gaetano Fuiano. Ridotto il minutaggio dell'ora di lezione, per consentire una pausa tra una lezione e l'altra e gestione dei laboratori tenendo conto della massima capienza disponibile.

Lavori in corso al Polo Liceale Mattioli, dove, tra gli altri interventi, verranno insonorizzate le aule utilizzate dai ragazzi del liceo musicale così da poter fare pratica con lo strumento già al mattino. In via di ultimazione, come spiega la dirigente Maria Grazia Angelini, la segnaletica con i percorsi di entrata e uscita, che saranno segnalati sin dal cancello d'ingresso. Inoltre si sta completando la riqualificazione di alcuni ambienti della scuola che permetterà un maggior distanziamento.

La scuola riaprirà le porte agli studenti già lunedì 7 settembre al Polo Liceale Pantini-Pudente. "Si riparte con i corsi di recupero per gli alunni del biennio e con le attività di laboratorio per il liceo artistico", spiega la dirigente Anna Orsatti. Nella sede del liceo classico l'aula magna sarà utilizzata per la classe più numerosa dell'istituto, da 30 alunni. "Utilizzeremo al meglio anche gli spazi esterni, fino a quando il meteo lo consentirà, per l'educazione motoria".

Sono in fase di completamento anche i lavori all'Itset Palizzi. "La provincia ha finanziato il rifacimento dei pavimenti - che era necessario - in molte aule. I lavori procedono e sarà tutto pronto per la riapertura", spiega la dirigente scolastica Nicoletta Del Re. Saranno cinque i distinti punti di ingresso mentre, nella redistribuzione degli spazi, la scuola ha recuperato alcuni locali - prima in uso alla provincia - utilizzati per le attività laboratoriali. "Siamo di fronte ad una sfida impegnatativa e affascinante, in una situazione nuova, ma ho la ferma convinzione che il compito della nostra scuola sia quello di continuare a istruire ed educare, tra tradizione e innovazione".

