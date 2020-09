Coronavirus, 1 caso a Casalbordino e 1 a Monteodorisio

Si registrano altri due positivi al Covid-19 nel Vastese. Si tratta di due pazienti asintomatici, uno a Casalbordino e uno a Monteodorisio.

A darne notizia sono stati i rispettivi sindaci. A Casalbordino il nuovo positivo si trovava già in quarantena da diversi giorni dopo il rientro dall'estero prima dell'esito del tampone.

A Monteodorisio, dove già 22 agosto scorso era stata trovata positiva una persona domiciliata in paese, riguarda un residente che si trova in isolamento domiciliare. Le autorità sanitarie stanno tracciando i contatti.

"La situazione è sotto controllo – dice il sindaco Catia Di Fabio – Ribadisco che la pandemia non è ancora finita e affinché non ci siano casi nel nostro paese dobbiamo continuare a osservare tutte le misure anti-contagio prescritte, soprattutto il distanziamento sociale e l’utilizzo della mascherina".

Attualmente nel Vastese, si contano i casi di Casalbordino, Monteodorisio, Vasto (dove dal 29 agosto sono in quarantena 33 persone rientrate dall'estero) e Carunchio, nessuno dei quali ricoverato in ospedale.

Il bollettino regionale di oggi 3 settembre