Campo sportivo di Casalbordino, aggiudicati i lavori per il manto sintetico

Sarà la Co.Pro.La. srl di Senigallia, consorziata con la Co.Ge.Ta. di Bisceglie, a realizzare il nuovo manto sintetico del campo sportivo di Casalbordino. La ditta marchigiana si è aggiudicata il bando di gara del Comune di Casalbordino per la riqualificazione dell'impianto di via San Sebastiano, come da progetto dell'architetto Vincenzo Di Pasquale approvato lo scorso dicembre. L'amministrazione comunale casalese, a dicembre 2019, aveva approvato la variazione di bilancio per poter presentare così richiesta di mutuo da 600mila euro al Credito sportivo [LEGGI], lo scorso 1 giugno la pubblicazione del bando.

La ditta vincitrice ha offerto un ribasso del 25,111%, che applicato all’importo posto a base d’asta di €. 480.200,00, porta ad un importo netto di €. 343.141,40, compresa il costo della manodopera indicata in sede di gara pari ad €. 58.580,00 e la somma di €. 14.825,00 per oneri relativi alla sicurezza, oltre IVA. al 10% pari ad €. 35.796,64, corrispondente all’importo totale di €. 393.763,04 comprensivo di IVA".

"L'auspicio è che i lavori, terminati gli iter burocratici, possano avere inizio nel più breve tempo possibile al fine di consegnare un'opera che dia la possibilità di promuovere sane attività di aggregazione quali le attività sportive, destinate principalmente ai nostri giovani - commentano il sindaco Filippo Marinucci e l'assessore allo sport Carla Zinni -.

Fin dal nostro insediamento abbiamo lavorato nella direzione di ridare dignità al nostro campo sportivo, iniziando con piccoli interventi nei limiti delle disponibilità di bilancio per poi proseguire sulla realizzazione del manto in erba sintetica, che valorizzerà e abbellirà anche il contesto urbano".