Bus, nuovi orari e lamentele: "È ancora estate". La Sat: "Corse aggiuntive fino al 13 settembre"

La pubblicazione dei nuovi orari, che prevedono una riduzione di linee e corse, fa storcere il naso agli utenti dei bus urbani di Vasto quando l'estate non è finita e ci sono ancora turisti, ma l'azienda di trasporto precisa: fino al 13 settembre corse aggiuntive fino all'1.40 e due linee 7 giorni su 7 per collegare la città alta alla riviera.

Malumori - Tre linee in più a luglio e agosto: 8, 9 e Linea Mare dotata di rastrelliera per le bici. Tutto questo nel bimestre luglio e agosto. A partire dal 31 agosto, le tre circolari estive sono state soppresse. Torneranno a viaggiare la prossima estate. Sul sito Internet della Sat srl, la società che gestisce i trasporti urbani, è pubblicato un file con gli orari autunnali-invernali e la dicitura Validità dal 31 agosto 2020. Agli occhi di residenti e turisti è balzata subito la riduzione delle corse serali: per la linea 1 l'ultima è indicata sulla tabella alle 19.40, per la 4 alle 23.45. E questo non piace a chi vuole intrattenersi sulla riviera o nel centro storico senza prendere la macchina e mettersi a cercare parcheggio.

Sat: "Corse aggiuntive fino al 13" - Zonalocale ha ascoltato i malumori e ha contattato il numero uno della Sat, Paolo Tessitore. "Sul sito - precisa - alla sezione Linee urbane Città del Vasto, abbiamo caricato anche gli orari in vigore dal 31 agosto al 13 settembre sulla tratta Vasto città-Vasto Marina. Nelle brochure abbiamo inserito gli orari validi tutto l'anno, però, nel periodo che va dal 31 agosto al 13 settembre, il servizio della linea 4 inizia alle 5 e finisce all'1.45 tutti i giorni; inoltre, la linea 1, che nel resto dell'anno è feriale, rimane giornaliera fino al 13 settembre".