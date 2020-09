Rogo di Punta Aderci, Paolucci presenta la proposta di legge: 500mila euro per riparare i danni

Mezzo milione di euro per fa rinascere la Riserva naturale di Punta Aderci a Vasto. È il progetto di legge regionale presentata da Silvio Paolucci (Pd) dopo l'incendio che ha bruciato la vegetazione retrodunale e quella del costone della spiaggia di Punta Penna, l'arenile più grande dell'area protetta.

"Contributo per il ripristino danni provocati dall'incendio della Riserva Punta Aderci": s'intitola così la proposta, che approderà in Consiglio regionale probabilmente nelle prossima seduta. Martedì si riunirà la conferenza dei capigruppo per decidere data e ordine del giorno del Consiglio.

"Con l'articolo 1 del progetto di legge - afferma Paolucci - si intende concedere al Comune di Vasto, in qualità di ente gestore della Riserva naturale guidata di Punta Aderci, istituita con legge regionale numero 9 del 20 febbraio 1998, un contributo per la predisposizione di un Piano di interventi per ripristinare, negli anni, le superfici interessate dai danni provocati dagli incendi del 30 agosto 2020 e per l'attuazione dello stesso".