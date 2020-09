La provocazione dell’opposizione: "Il Comune stanzi un milione per la Riserva"

"Il Comune stanzi un milione di Euro per ripristinare e rilanciare la Riserva". La provocatoria proposta arriva da sette consiglieri comunali di opposizione Francesco Prospero (FdI), Vincenzo Suriani (FdI), Alessandro d'Elisa (misto), Edmondo Laudazi (Nuovo Faro), Alessandra Cappa (Lega), Davide D'Alessandro (Lega) e Guido Giangiacomo (Forza Italia), in risposta al consigliere regionale Silvio Paolucci [LEGGI].

"Seguendo l’esempio del Capogruppo del PD in Consiglio Regionale Silvio Paolucci, pronto a presentare un disegno di legge per stanziare fondi per ripristinare al più presto lo stato dei luoghi della Riserva, presenteremo una mozione a spot, di pari valore e utilità, per impegnare il Sindaco e l’amministrazione comunale a stanziare un milione di euro per rilanciare la Riserva", scrivono i consiglieri del centrodestra vastese.

"La nostra è una provocazione derivata dal disvalore che proviamo per quanti fanno propaganda su questo argomento che ha ferito nel profondo del cuore la nostra terra. Chiediamo a Paolucci e a tutti i politici locali, regionali e nazionali di affrontare la questione con serietà evitando becere strumentalizzazioni. Vasto, i Vastesi e tutti quelli che amano la riserva non le meritano".