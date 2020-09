Filippo Colamarino riparte da Smart Style, il nuovo salone per uomo e donna

Riparte da Smart Style l’attività di Filippo Colamarino, parrucchiere vastese che ha iniziato il suo percorso professionale oltre 30 anni fa nell’attività di famiglia. Da qualche settimana Colamarino ha aperto il suo salone per uomo e donna in via Nasci a Vasto.

"Dopo l’esperienza nel salone di famiglia ho deciso di riprendere questo percorso, creando il mio mondo green con tanta voglia di continuare a crescere - racconta Colamarino - . Questo lavoro lo sento dentro, è la mia grande passione ed ora è bello ripartire. Con me ci sarà anche mia moglie Alessandra, è una nuova esperienza che affrontiamo insieme".

Smart Style è un salone per uomini e donne, “dove usiamo nuovi prodotti, con la minima presenza di elementi chimici, cercando sempre il meglio per la nostra clientela”. Nel nome scelto per la nuova attività “c’è un omaggio ai nostri figli, riprendendo le lettere dei loro nomi” e poi la voglia di “rappresentare sin da subito quel tocco di novità che vogliamo mettere nel prenderci cura del look dei nostri clienti”.

C’è grande attenzione all’accoglienza dei clienti, con il pieno rispetto delle norme sanitarie, l’uso di prodotti monouso per assicurare tutti gli standard di sicurezza. Prenotando il proprio appuntamento “saremo in grado di soddisfare ogni richiesta, con la rapidità di sempre e lo stile che più rappresenta i nostri clienti”.

Smart Style

di Filippo Colamarino

Via G.Nasci - Vasto

info e prenotazioni 3663320102

segui su facebook - CLICCA QUI