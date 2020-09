"Salvataggio a Punta Penna, importante l’intervento di bagnanti che si sono tuffati a soccorrere"

Se ieri a Punta Penna quattro persone sono state salvate, il merito è stato anche di alcuni bagnanti, che si sono subito tuffati in mare a prestare i primi, importanti soccorsi. Lo affermano alcuni testimoni.

Riguardo alla notizia di ieri relativa al salvataggio, di cui Zonalocale ha pubblicato i comunicati diramati nel tardo pomeriggio di ieri, sono giunte due richieste di precisazione, una in forma anomima, l'altra firmata da persona che si trovava sul posto, Chiara Labadini, secondo cui "alcuni bagnanti, in particolare uno", non menzionato nei comunicati stampa, "si sono adoperati per portare in salvo le tre persone in mare. Una di loro è stata tratta in salvo da tre di questi uomini, che sono andati a prenderla direttamente al pilone del trabocco, dove era aggrappata e sono riusciti a riportarla a riva ben prima dell'arrivo dei soccorsi. Gli stessi uomini - afferma Chiara Labadini - sono poi saliti sul trabocco, da dove hanno lanciato delle corde e poi si sono buttati recuperando il padre e la bambina e riuscendo a spingerli fino alle corde, dove sono rimasti aggrappati in attesa dei soccorsi".

"Una persona è stata portata a riva dai bagnanti intervenuti", dice Luigi Di Silverio della cooperativa Compagnia del mare-Lifeguard-Società nazionale di salvamento. "Paolo Sorgente, con grande freddezza, è intervenuto con la moto d'acqua, insieme all'imbarcazione della piccola pesca, a soccorrere le altre persone, che erano aggrappate alle corde. Sono state recuperate e portate nel porto di Punta Penna".

Zonalocale accoglie volentieri le testimonianze utili alla completezza dell'informazione, nella consapevolezza del fatto che l'aiuto dei cittadini spesso risulti essere importante - e in alcuni casi determinante - ai fini dei soccorsi auspicando che, come in questo caso, ci sia sempre una stretta collaborazione tra cittadini e soccorritori delle cooperative di salvamento e della guardia costiera.