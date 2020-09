Emergenza idrica nel Vastese, vertice a Chieti con il prefetto Forgione

Si svolgerà domani, mercoledì 2 settembre, un incontro in Prefettura a Chieti per affrontare la questione dell'emergenza idrica che sta interessando il Vastese. Il Prefetto Armando Forgione si confronterà con i sindaci dei Comuni interessati per valutare le azioni da intraprendere.

"Un incontro - ha detto il sindaco di Vasto, Francesco Menna - richiesto da me insieme alla collega di San Salvo, Tiziana Magnacca, al fine di concordare gli interventi possibili per affrontare il grave problema della carenza idrica. La precarietà dell'approvvigionamento dell’acqua provoca una situazione difficile da sostenere non solo dai cittadini ma anche dai tanti turisti ancora presenti in città e, soprattutto, dalle attività commerciali che dopo il lockdown sono costrette a vivere nuovi disagi e danni economici. L’incontro deciso dal Prefetto, a cui rendiamo gratitudine infinita, mi auguro possa avere esito positivo per concordare rapide soluzioni al fine di ridurre le difficoltà alle famiglie, alle attività e al comparto industriale e agricolo".