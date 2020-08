Target sprint, tre vastesi si qualificano per i Campionati italiani a L’Aquila

Il TSN Candela, in provincia di Foggia, ha ospitato ieri la terza e quarta gara federale zona CentroSud di target sprint, nuova disciplina internazionale introdotta nel 2018 che unisce atletica leggera e tiro a segno. Simile al biathlon, nel target sprint si corrono i 400 metri, poi ci si ferma per colpire con la carabina 5 bersagli con un massimo di 15 colpi a disposizione, poi altre due serie da 400 metri intervallate da altri 5 bersagli. La squadra del TSN Pescara, guidata dai tecnici vastesi e Marco La Verghetta e Giulio Di Tullio e dal pescarese Pasquale Crisanti, ha partecipato per la prima volta ad una competizione di questa disciplina ottenendo risultati lusinghieri.

Tutti e cinque gli atleti in gara, tre vastesi e due pescaresi, hanno ottenuto la qualificazione ai prossimi Campionati italiani che si svolgeranno il 27 settembre a L'Aquila. Nella categoria ragazzi si sono qualificati il vastese Davide Di Nanno e le pescaresi Francesca Presutti e Chiara Margiotta. Nella categoria juniores pass tricolore per Gabriele Napoletano e, nella categoria uomini, qualificazione per Marco La Verghetta. Di rilievo, nella competizione di Candela, il 4° posto di Napolitano e il 5° posto di Di Nanno in gara 3 e il 2° posto di La Verghetta in gara 4.

Negli ultimi mesi sia il TSN Pescara che l'Air Shooting Club Vasto - dove si allenano gli atleti vastesi - stanno promuovendo questa disciplina che riscontra un notevole interesse tra gli appassionati. L'obiettivo è poter ampliare la squadra per poter così arrivare a conquistare risultati lusinghieri così come ormai accade costantemente nelle discipline classiche del tiro a segno.