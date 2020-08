Nello Sprar di Carunchio i casi di Covid-19 salgono a 3: positivi altri 2 migranti

Altri due casi di positività al Covid-19 tra i migranti dello Sprar di Carunchio. Il primo era stato riscontrato il 28 agosto [LEGGI]. Ora i positivi sono tre.

A comunicare l'esito dei tamponi è il sindaco, Gianfranco D'Isabella, dopo che il Dipartimento prevenzione della Asl Lanciano-Vasto-Chieti "ha provveduto ad effettuare 41 tamponi, interessando gli ospiti del centro Sprar, gli operatori e le persone venute in contatto con il caso positivo.

L’esito dei tamponi - annuncia il primo cittadino - ha riportato i seguenti risultati: 37 negativi, 2 positivi e 2 tamponi in fase di elaborazione. I due positivi sono ospiti del centro, si è proceduto a tracciare i relativi contatti, che non sono riferiti alla nostra Comunità di Carunchio perché gli interessati svolgono attività lavorative esterne. Gli ospiti positivi sono in totale tre, tutti asintomatici e sono in stato di isolamento. I soggetti venuti in stretto contatto con i casi positivi, pur avendo il tampone negativo, sono in quarantena. Si rinnova nuovamente la raccomandazione all’uso dei dispositivi di protezione individuale e al distanziamento sociale. Un grazie al Servizio di Prevenzione della nostra Asl 02 Lanciano Vasto Chieti, agli operatori sanitari per la professionalità e la celerità di intervento ed elaborazione della risposta dei tamponi".