Marsilio: "Immagine spettrale. La Regione farà la sua parte per ripristinare le strutture"

"Il consiglio regionale d'Abruzzo farà la sua parte, insieme al Comune di Vasto, per ripristinare al più presto la fruibilità di quest'area". Il presidente della Regione, Marco Marsilio, questa mattina ha effettuato un sopralluogo nella Riserva di Punta Aderci per verificare i danni provocati dall'incendio di ieri [LEGGI]. Con lui il consigliere regionale Manuele Marcovecchio, il responsabile della sua segreteria, Etel Sigismondi e i consiglieri comunali Vincenzo Suriani e Francesco Prospero. Ad attenderlo a Punta Penna c'erano l'assessore Paola Cianci e la responsabile della Riserva, Alessia Felizzi, per illustrare a Marsilio la situazione post-incendio.

"Ci sono delle infrastrutture da ripristinare, il resto lo farà la natura. È un'immagine devastante, spettrale, quella che abbiamo davanti agli occhi e credo che tutto il consiglio regionale, insieme al Comune di Vasto, lavorerà per portare le risorse per ripristinare l'accessibilità e la fruibilità dell'area".

Anche il consigliere regionale Manuele Marcovecchio si è unito all'annunciata unità d'intenti affinchè tutti i rappresentanti istituzionali del territorio facciano squadra per riportare allo splendore uno dei luoghi più belli della costa abruzzese. "Ieri abbiamo subito sollecitato il presidente della Regione ad intervenire tempestivamente per l'arco di stagione che abbiamo ancora davanti. Attendiamo la quantificazione dei danni e, insieme, costruire un progetto di ripartenza".