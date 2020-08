Magnacca e Lippis: "Vicini alle famiglie colpite dall’incendio"

A San Salvo dopo il grande spavento di ieri [LEGGI], si attende di capire se il rogo abbia avuto origini dolose. Il fuoco è partito dal vallone "Fosso della Selva" e, grazie al fortissimo vento caldo, le fiamme hanno lambito numerose abitazioni di via Padre Rinaldo Altieri.

Il sindaco Tiziana Magnacca è intervenuta sulle due grandi emergenze di questi giorni: acqua e, appunto, fuoco. Sul secondo punto, rivolta ai cittadini, ha scritto in una nota: "Per quanto riguarda l'incendio, ci auguriamo di capire presto se lo stesso è stato di natura dolosa o meno. Le fiamme hanno lambito alcune abitazioni e messo in pericolo anche l'incolumità dei miei cittadini. Fortunatamente, lo spegnimento ha impedito che si verificasse il peggio. Lo spavento e la paura delle famiglie è stato davvero molto e per un attimo abbiamo temuto una tragedia. Oggi incontrerò qualcuno di loro perché anche solo un abbraccio può ricordarci che siamo una comunità e che tutti dobbiamo restare coesi e uniti anche in questi momenti di paura e di difficoltà".

Ieri, i residenti avevano lamentato l'assenza di istituzioni nel momento più delicato dell'incendio [LEGGI]. Il vicesindaco Giancarlo Lippis a tal riguardo spiega a zonalocale.it: "Sono arrivato lì intorno alle 17.30 e sono rimasto fino alle 21, ho dialogato con chi stava intervenendo e ho incontrato i cittadini per riportarli un po' alla calma ascoltando il loro comprensibile sfogo in quel momento di tensione altissima. Allo stesso tempo ero in stretto contatto con il sindaco. Non hanno esitato a espormi le loro rimostranze, ma ho spiegato che eravamo al loro fianco. Da lì, poi, sono andato all'altro incendio in località Bosco Motticce".