La squadra femminile della Promo Tennis centra la finale regionale

Ancora una bella soddisfazione per la squadra femminile della Promo Tennis, fresca di promozione in D1. Dopo aver ottenuto il salto di categoria per la prossima stagione, le tenniste vastesi stanno proseguendo il cammino nel campionato regionale di D2.

Ieri la squadra capitanata da Laura Torchio si è imposta per 2-1 conquistando così l'accesso alla finale regionale di categoria. Giorgia Fantini (3.5) ha superato Sofia Cipolloni (4.1) per 2-0 (6-1/6-3). Battuta d'arresto per 1-2 (7-6/3-6/2-10) per Marielisa Siena (4.2) contro Calvi Moscardi (4.1) e punto decisivo arrivato dal doppio con Giorgia Fantini e Annalisa Picciotti contro Perazza-Cipolloni, sconfitte in due set 6-4/6-2.

Alla squadra vastese ora manca solo un ultimo passo per chiudere in bellezza una stagione che, seppur con le tante complicazioni legate all'emergenza Covid, ha regalato tante soddisfazioni.