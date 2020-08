Incendio brucia i pali della linea telefonica a "Bosco Motticce", interdetta la circolazione

Un altro incendio ieri sera ha impegnato vigili del fuoco e protezione civile "Arcobaleno" in località "Bosco Motticce" a San Salvo (altra area interessata periodicamente da episodi simili) dopo il rogo del pomeriggio [LEGGI]. La zona è quella delle ex discariche, le fiamme non hanno divorato solo la vegetazione presente, ma anche danneggiato alcuni tralicci in legno della linea telefonica.

Per questo motivo il responsabile del servizio di polizia locale intervenuto sul posto, Vincenzo Marchioli, ha emesso un'ordinanza per chiudere al traffico veicolare e pedonale le strade perimetrali dell'ex discarica e quelle dove sono presenti i tralicci pericolanti.

Il divieto sarà vigente fino al termine dei lavori di ripristino e sistemazione dei tralicci danneggiati dal fuoco. Gli ingressi alle strade interessate sono stati transennate.