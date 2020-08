Menna: "Discarica al quartiere San Paolo, c’è un filmato. L’ho girato alle forze dell’ordine"

C'è un filmato. "Una ragazza me l'ha consegnato e io l'ho girato alle forze dell'ordine", dice il sindaco di Vasto, Francesco Menna.

Potrebbero esserci gli elementi per idendificare le persone che hanno creato la discarica abusiva di largo De Gasperi, la piazza del quartiere San Paolo, il più popoloso della città.

Giovedì sera una residente, Patrizia De Rosa, e un'altra cittadina avevano indossato i guanti e si erano messe a rimuovere l'immondizia ammucchiata nel piazzale di un capannone commerciale il cui piano terra è vuoto da anni.

Ieri la stessa De Rosa e il perito infortunistico Stefano Moretti avevano denunciato pubblicamente, in un video postato su Facebook, il degrado in cui versa quel lato di largo De Gasperi, malsano soprattutto per i residenti di una casa di riposo che si trova al piano rialzato di quella stessa struttura, e la pericolosità di due tombini scoperchiati: "Qui, se cade un bambino, ci rimette le penne", era stato l'allarme lanciato da Moretti [LEGGI].

Già nel pomeriggio, poche ore dopo la pulizia, mani ignote avevano scaricato altre buste piene di rifiuti.

Ora spunta un video, "che mi è stato consegnato da una ragazza", racconta Menna. "L'abbiamo invitata a sporgere denuncia. Ho girato il filmato alle forze del'ordine affinché possa essere utile alle indagini".