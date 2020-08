Malore in acqua, turista salvata dal bagnino: "L’ho presa in braccio e portata a riva"

Una turista colta da un malore è stata salvata stamani da un bagnino sulla spiaggia di Vasto Marina.

È accaduto attorno alle 11, quando un'anziana di Benevento ha iniziato ad accusare un forte malessere.

Prontamente è intervenuto l'assistente bagnante in servizio sul quel tratto di spiaggia, contrassegnato dai numeri 22 e 23: "Ero sulla torretta e guardavo il mare", racconta Gianluca Vinciguerra della cooperativa Lifeguard, di cui è responsabile Luigi Di Silverio.

"A un certo punto, ho sentito qualcuno che urlava chiedendo aiuto, ho guardato da quella parte e ho visto una signora distesa in mare a 70-100 metri dalla battigia".

Gianluca - 18 anni, ma sulle spalle già un'esperienza da bagnino - si è subito tuffato per andare a soccorrere la bagnante in difficoltà. "Stava iniziando a bere acqua. Allora l'ho presa in braccio, l'ho riportata a riva e fatta sedere all'ombra, dove pian piano si è sentita meglio. È arrivata anche la figlia. La donna si è ripresa".