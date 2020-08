Esteso incendio a San Salvo, evacuate alcune abitazioni

17.50 - È stato necessario l'intervento di un'ambulanza del 118 per soccorrere una donna in stato di agitazione per quanto sta accadendo.

17.45 - Tra i residenti della zona ci sono rabbia e apprensione. Molti di loro, quando le fiamme si sono avvicinate alle case, hanno fatto il possibili con secchi e tubi per aiutare le squadre antincendio. Dalla loro testimonianza emerge come spesso, i terreni di questa zona, siano stati interessati da incendi.

17.30 - Un incendio di estese dimensioni è divampato nel pomeriggio a San Salvo, interessando la zona 167. Da una prima ricostruzione dei fatti le fiamme sono partite da un vallone e poi, spinte dal forte vento caldo, si sono propagate nei terreni adiacenti.

La situazione più grave è quella di via Padre Rinaldo Altieri, dove l'incendio è arrivato fino alle abitazioni. Alcune di queste, in via precauzionale, sono state evacuate. Interessata dall'incendio anche l'area del campo sportivo di via Stingi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Vasto, con il supporto di squadre di protezione civile di Vasto e San Salvo, carabinieri e polizia locale. In ausilio alle squadre a terra sta operando anche un elicottero.

in aggiornamento