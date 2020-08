Cause perse, il Comune deve pagare 300mila euro. In Consiglio sarà seduta fiume

Forse è un record assoluto. Lo è almeno degli ultimi vent'anni: 67 questioni da discutere in Consiglio comunale. Cinquantacinque sono debiti fuori bilancio generati da contenziosi che il Comune ha perso tra il 2011 e il 2019. E ora dalle casse municipali deve uscire una cifra complessiva a cinque zeri. "In tutto, sono 300mila euro", fa i conti il sindaco di Vasto, Francesco Menna.

Una seduta fiume, quella che il presidente del Consiglio comunale, Elio Baccalà, ha convocato il 3 settembre, alle 9, in prima convocazione e il 3 alla stessa ora in seconda.

Cause perse - All'ordine del giorno, l'approvazione del rendiconto 2019 e del regolamento del verde pubblico e privato, oltre alle interrogazioni e alle mozioni.

Ma 55 punti su 67 riguardano sentenze di Tribunale, Tar, Commissioni tributarie provinciali e regionali di Abruzzo e Campania. "Sono - spiega Menna - condanne nei confronti del Comune. L'articolo 194 del Testo unico degli enti locali prevede che questi debiti vadano riconosciuti in Consiglio comunale perché nati fuori bilancio e, di conseguenza, devono essere riagganciati al bilancio stesso. La cifra complessiva è di circa 300mila euro. Le delibere che portiamo nella seduta della prossima settimana rappresentano la prima metà della cifra. Lo stesso dovremo fare con la successiva metà".

L'ordine del giorno - Questi i temi di cui si discuterà in Consiglio comunale:

1. Approvazione verbali seduta precedente del 15 luglio 2020;

2. Interrogazioni ed Interpellanze.

Interrogazione presentata dai consiglieri Dina Carinci e Marco Gallo in data 16.06.2020, n. 32012 di prot., ad oggetto “Adeguamento canone annuo

2016”.

Interrogazione presentata dai consiglieri comunali Alessandra Cappa e Davide D’Alessandro in data 23.07.2020, n.41884 di prot., in merito a “Patrimonio edilizio scolastico”;

Interpellanza presentata dal consigliere Alessandro d’Elisa in data 24.07.2020, n.42246 di prot., in merito a “Assunzione ed incarichi conferiti ad una unità di personale ex dipendente dell’Agenzia dell’Entrate in quiescenza”;

Interrogazione presentata dal consigliere comunale Edmondo Laudazi in data 27.07.2020, n. 42559 di prot., ad oggetto: “Proroga affidamento gestione Riserva Marina di Vasto”;

Interrogazione presentata dai consiglieri Dina Carinci e Marco Gallo in data 31.07.2020, n.43944 di prot., ad oggetto “Debito Pulchra”;

3. Art.43 del T.U.E.L. ed art.57 del Regolamento del Consiglio Comunale. Mozione presentata dai consiglieri comunali Alessandra Cappa e Davide D’Alessandro in data 12.06.2020, n.31548 di prot., in merito a “Intitolazione di una via a Indro Montanelli”;

4. Art.43 del T.U.E.L. ed art.57 del Regolamento del Consiglio Comunale. Mozione presentata dal consigliere comunale Edmondo Laudazi in data 22.06.2020, n.33620 di prot., in merito a “Ospedale civile San Pio-Provvedimenti”;

5. Art.43 del T.U.E.L. ed art.57 del Regolamento del Consiglio Comunale. Mozione presentata dal consigliere comunale Edmondo Laudazi in data 29.06.2020, n.35032 di prot., in merito a “Avvio di attività diprogettazione della iniziativa “Vasto Città Etica”;

6. Approvazione del Rendiconto della gestione per l’esercizio 2019 ai sensi dell’art.227 del D. Lgs. n. 267/2000;

7. Ratifica deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 30.07.2020 “Variazione d’urgenza al Bilancio di previsione finanziario 2020/2022 (art.175, comma 4, del D. Lgs. n.267/2000);

8. Ratifica deliberazione di Giunta Comunale n. 175 del 20.08.2020 “Variazione d’urgenza al Bilancio di previsione finanziario 2020/2022 (art.175, comma 4, del D. Lgs. n.267/2000- Annualità 2020- Lavori di adeguamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID 19”;

9. Ratifica deliberazione di Giunta Comunale n. 176 del 20.08.2020 “Variazione d’urgenza al Bilancio di previsione finanziario 2020/2022 (art.175, comma 4, del D Lgs. n.267/2000) - Annualità 2020- Lavori di riqualificazione Arena delle Grazie contributi straordinari ai comuni per spese in conto capitale;

10. Ratifica deliberazione di Giunta Comunale n. 177 del 20.08.2020 “Variazione d’urgenza al Bilancio di previsione finanziario 2020/2022 (art.175, comma 4, del D. Lgs. n.267/2000) - Annualità 2020- Incarico di progettazione scuola;

11. Avvocatura comunale - Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del d.lgs. n. 26 7/2000 - Sentenza del Tribunale di Vasto n. 325/2018;

12. Avvocatura comunale - Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del d.lgs. n. 26 7/2000 - Sentenza del Giudice di Pace di Vasto n. 79/2019;

13. Avvocatura comunale - Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del d.lgs. n. 26 7/2000 - Sentenza del Giudice di Pace di Vasto n. 58/2019;

14. Avvocatura comunale - Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del d.lgs. n. 26 7/2000 - Sentenza del Giudice di Pace di Vasto n. 44/2019 e sentenza di ottemperanza del TAR Abruzzo Pescara n. 85/2020;

15. Avvocatura comunale - Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del d.lgs. n. 26 7/2000 - Sentenza del Tribunale di Vasto n. 371/2018;

16. Avvocatura comunale - Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del d.lgs. n. 26 7/2000 - Sentenza del Giudice di Pace di Vasto n. 364/2018;

17. Avvocatura comunale - Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del d.lgs. n. 26 7/2000 - Sentenza del Giudice di Pace di Vasto n. 276/2019;

18. Avvocatura comunale - Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del d.lgs. n. 26 7/2000 - Sentenza del Giudice di Pace di Vasto n. 154/2019;

19. Avvocatura comunale - Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensimdell'art. 194 , comma 1) lett. a), del d.lgs. n. 26 7/2000 - Sentenza del Tribunale di Vasto n. 242/2019;

20. Avvocatura comunale - Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del d.lgs. n. 26 7/2000 - Sentenza del Giudice di Pace di Vasto n. 325/2018;

21. Avvocatura comunale - Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del d.lgs. n. 26 7/2000 - Sentenza del Tribunale di Vasto n. 346/2018;

22. Avvocatura comunale - Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del d.lgs. n. 26 7/2000 - Sentenza del Tribunale di Vasto n. 43/2018 e Ordinanza G.E. R.G. n. 360/2018;

23. Avvocatura comunale - Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del d.lgs. n. 26 7/2000 - Sentenza del T.A.R. Abruzzo - Pescara n. 11/2018;

24. Avvocatura comunale - Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del d.lgs. n. 26 7/2000 - Sentenza del Tribunale di Vasto n. 61/2018;

25. Avvocatura comunale - Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del d.lgs. n. 26 7/2000 - Sentenza del Tribunale di Vasto - Sez. Lavoro n. 17 9/2016;

26. Avvocatura comunale - Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensidell'art. 194 , comma 1) lett. a), del d.lgs. n. 26 7/2000 - Sentenza del Giudice di Pace di Vasto n. 230/2017;

27. Avvocatura comunale - Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del d.lgs. n. 26 7/2000 - Sentenza del Giudice di Pace di Vasto n. 299/2018;

28. Avvocatura comunale - Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del d.lgs. n. 26 7/2000 - Sentenza del Giudice di pace di Vasto n. 143/2018;

29. Avvocatura comunale - Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del d.lgs. n. 26 7/2000 - Sentenza del Giudice di Pace di Vasto n. 130/2018;

30. Avvocatura comunale - Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del d.lgs. n. 26 7/2000 - Sentenza del Giudice di Pace di Vasto n. 327/2018;

31. Avvocatura comunale - Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del d.lgs. n. 26 7/2000 - Sentenza del Giudice di Pace di Vasto n. 104/2018;

32. Avvocatura comunale - Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del d.lgs. n. 26 7/2000 - Sentenza del Giudice di Pace di Vasto n. 75/2018;

33. Avvocatura comunale - Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del d.lgs. n. 26 7/2000 - Sentenza del Giudice di Pace di Vasto n. 216/2018;.

34. Avvocatura comunale - Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del d.lgs. n. 26 7/2000 - Sentenza del Giudice di Pace di Vasto n. 10/2019;

35. Avvocatura comunale - Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del d.lgs. n. 26 7/2000 - Sentenza del Giudice di Pace di Vasto n. 314/2017;

36. Avvocatura comunale -Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del d.lgs. n. 26 7/2000 - Sentenza del Giudice di Pace di Vasto n. 252/2017;

37. Avvocatura comunale - Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del d.lgs. n. 26 7/2000 - Sentenza del Giudice di Pace di Vasto n. 241/2017;

38. Avvocatura comunale - Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del d.lgs. n. 26 7/2000 - Sentenza del Giudice di Pace di Vasto n. 87/2018;

39. Avvocatura comunale - Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del d.lgs. n. 26 7/2000 - Sentenza del Giudice di Pace di Vasto n. 363/2018;

40. Avvocatura comunale - Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del d.lgs. n. 26 7/2000 - Sentenza del Giudice di Pace di Vasto n. 418/2017;

41. Avvocatura comunale - Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del d.lgs. n. 26 7/2000 - Sentenza del Giudice di Pace di Vasto n. 18/2017;

42. Avvocatura comunale - Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del d.lgs. n. 26 7/2000 - Sentenza del Giudice di Pace di Vasto n. 315/2017;

43. Avvocatura comunale - Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del d.lgs. n. 26 7/2000 - Sentenza del Giudice di Pace di Vasto n. 97/2018;

44. Avvocatura comunale - Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del d.lgs. n. 26 7/2000 - Sentenza del Giudice di Pace di Vasto n. 447/2016;

45. Avvocatura comunale - Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del d.lgs. n. 26 7/2000 - Sentenza del Giudice di Pace di Vasto n. 280/2017;

46. Avvocatura comunale - Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del d.lgs. n. 26 7/2000 - Sentenza del giudice di Pace di Vasto n. 39/2019;

47. Avvocatura comunale - Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del d.lgs. n. 26 7/2000 - Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Chieti n. 448/2017;

48. Avvocatura comunale - Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del d.lgs. n. 26 7/2000 - Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Chieti n. 249/2016;

49. Avvocatura comunale - Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del d.lgs. n. 26 7/2000 - Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Chieti n. 191/2018;

50. Avvocatura comunale - Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del d.lgs. n. 26 7/2000 - Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Chieti n. 232/2010;

51. Avvocatura comunale - Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del d.lgs. n. 26 /2000 - Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Chieti n. 411/2018;

52. Avvocatura comunale - Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del d.lgs. n. 26 7/2000 - Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Chieti n. 519/2017;

53. Avvocatura comunale - Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del d.lgs. n. 26 7/2000 - Sentenza della Commissione Tributaria Regionale di L'aquila - sez. Pescara n. 935/2012;

54. Avvocatura comunale - Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del d.lgs. n. 26 7/2000 - Sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Campania n. 1985/27/2018;

55. Avvocatura comunale - Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del d.lgs. n. 26 7/2000 - Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Chieti n. 508/2015;

56. Avvocatura comunale - Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del d.lgs. n. 26 7/2000 - Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Chieti n. 509/2015;

57. Avvocatura comunale - Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del d.lgs. n. 26 7/2000 - Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Chieti n. 510/2015;

58. Avvocatura comunale - Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del d.lgs. n. 26 7/2000 - Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Chieti n. 637/05/2015;

59. Avvocatura comunale - Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del d.lgs. n. 26 7/2000 - Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Chieti n. 638/05/2015;

60. Avvocatura comunale - Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del d.lgs. n. 26 7/2000 - Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Chieti n. 639/05/2015;

61. Avvocatura comunale - Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del d.lgs. n. 26 7/2000 - Sentenza di ottemperanza della Commissione Tributaria Provinciale di Chieti n. 456/2019;

62. Avvocatura comunale - Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del d.lgs. n. 26 7/2000 - Sentenza del T.A.R. Abruzzo - Pescara n. 424/2012;

63. Avvocatura comunale - Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del d.lgs. n. 26 7/2000 - Sentenza del T.A.R. Abruzzo - Pescara n. 693/2011;

64. Avvocatura comunale - Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del d.lgs. n. 26 7/2000 - Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Chieti n. 605/2016;

65. Avvocatura comunale - Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del d.lgs. n. 26 7/2000 - Sentenza del Giudice di Pace di Vasto n. 307/2017;

66. Approvazione Regolamento della gestione del verde pubblico e privato;

67. Art.43 del T.U.E.L. ed art.57 del Regolamento del Consiglio Comunale. Mozione presentata dal consigliere comunale Edmondo Laudazi in data 06.08.2020, n.45395 di prot., ad oggetto *“Dossi rallentatori e sinistre confluenze circolatorie”.