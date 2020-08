Cause perse, FdI attacca: "Una montagna di debiti che i vastesi dovranno ripianare"

Le amministrazioni di centrosinistra hanno "per anni sepolto sotto il tappeto" le sentenze che condannano il Comune a pagare "centinaia di migliaia di euro che i cittadini vastesi devono riavere". A pochi giorni dalla seduta fiume convocata per il 2 e il 3 settembre [LEGGI], i consiglieri comunali di Fratelli d'Italia annunciano battaglia.

"Come il gruppo consiliare di FdI aveva annunciato diverse settimane fa - dichiarano a Zonalocale Vincenzo Suriani e Francesco Prospero - la situazione finanziaria del Comune è allarmante, per non dire disperata. Oltre ai gravi ritardi sottolineati nei pagamenti e nelle riscossioni, il collegio dei revisori dei conti ha obbligato l'amministrazione Menna a fare i conti coi debiti fuori bilancio.

Si tratta di centinaia di migliaia di euro accumulati nel tempo, dal 2011 in poi, che i cittadini vastesi devono riavere a causa delle sentenze esecutive, e che la sinistra ha per anni sepolto sotto il tappeto. Ora approdano in Consiglio comunale ben 55 delibere, che dovranno poi essere inviate alla Corte dei Conti, con il risultato che anche il Consiglio comunale sarà occupato, per giorni o per settimane, a tamponare lo sfascio finanziario di Menna e dei suoi assessori. Una situazione indegna, che, a meno di un anno dalle elezioni, descrive bene quello che la Giunta Menna sta lasciando ai vastesi: casse vuote, un piano di rientro finanziario obbligatorio e una montagna di debiti che saremo noi cittadini a dover ripianare".