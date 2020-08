Acqua, ancora due giorni a secco a Vasto e San Salvo Marina, residenti chiedono autobotti

Confermato il disservizio idrico per le giornate di oggi e domani a San Salvo Marina e Vasto Marina. Ieri, nuove chiusure erano nel campo delle ipotesi. La situazione è rimasta immutata e, quindi, nelle due località che pullulano ancora di turisti i rubinetti resteranno a secco dalle 14 alle 7 del giorno successivo con la speranza che da lunedì prossimo (31 agosto) la situazione torni alla normalità.

Immancabili quindi i disagi soprattutto per coloro che non sono dotati di cisterne per immagazzinare l'acqua. La grave emergenza idrica si somma a quella sanitaria: da un lato gli appelli a una maggiore igiene con frequente lavaggio delle mani e sanificazioni, dall'altro i rubinetti a secco.

A San Salvo Marina alcuni residenti esasperati chiedono l'invio di autobotti per far fronte alla difficile situazione.

L'assenza di acqua nelle marine di Vasto e San Salvo è dovuta al livello idrico sceso in modo preoccupante all'interno della diga di Chiauci. A causa delle difficoltà di questo periodo, la Sasi ha chiesto il riconoscimento dello stato di calamità [LEGGI].