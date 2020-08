Vasto Marina, marciapiedi attorno alla chiesa usati come bagni

Marciapiedi usati come servizi igienici a Vasto Marina.

Succede spesso attorno alla chiesa di Stella Maris sia sul lato di via Zara che sul sagrato dove, nello specifico, più di qualcuno nottetempo fai propri bisogni dietro il box delle informazioni turistiche.

Le foto sono dei giorni scorsi e drscrivono una situazione spiacevole che spesso si è venuta a creare nel corso di questa estate.

E, a proposito di marciapiedi, è recente l'appello di Vivere Vasto Marina, il consorzio dei commercianti della riviera, rivolto all'amministrazione comunale perché ripari le banchine dissestate lungo le strade della riviera [LEGGI].

Infine il marciapiede di via San Rocco, dove L.C. segnala che la recinzione, in parte caduta, di un cantiere rende difficoltoso il passaggio dei pedoni su una strada che, tra meno di tre settimane, sarà frequentata centinaia di studenti, visto che conduce al Liceo scientifico Mattioli e al Liceo tecnologico Mattei. Va messa in sicurezza evitando che cadano altri pezzi di recinto metallico.