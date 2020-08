Un caso di Covid-19 nello Sprar di Carunchio, il sindaco: "Invito a calma e responsabilità"

Il sindaco di Carunchio, Gianfranco D'Isabella, ha reso noto poco fa che all'interno del centro Sprar un ospite è risultato positivo al Covid-19.

"Sono stato appena informato dagli uffici sanitari preposti – dice D’Isabella – che un ospite presso la struttura del centro Sprar è risultato positivo al test del Covid-19. Tutte le misure, previste dai protocolli sanitari, sono state prontamente attivate dagli organi competenti, le persone entrate in contatto con l’interessato sono state contattate e poste in quarantena e si procederà a effettuare i relativi tamponi per risalire al percorso del virus ed escludere così altri contagi. Rinnovo la raccomandazione ad attenersi scrupolosamente alle norme vigenti, l’uso della mascherina nei luoghi e nelle ore previste dove non è possibile il distanziamento sociale e l’utilizzo frequente di igienizzanti. La cittadinanza sarà informata prontamente sugli sviluppi del caso, raccomandando un comportamento di calma e responsabilità, qualità che hanno sempre contraddistinto la nostra comunità".

Il bollettino regionale oggi segnato +20 contagi, localizzati soprattutto in provincia dell'Aquila [LEGGI]. Sempre la provincia aquilana è al centro delle cronache nazionali per la decisione del sindaco del Comune di Lucoli di istituire la zona rossa dopo un picco nei contagi dovuto probabilmente ai turisti presenti [LEGGI]. Si tratta del primo provvedimento simile dopo il periodo di lockdown in Italia.