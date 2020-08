Scuole, la Ritucci Chinni trasferita ai Salesiani e a San Marco. Refettori e laboratori come aule

Due scuole di Vasto dovranno trasferire parte delle loro classi per assicurare il distanziamento anti-Covid. Lo hanno annunciato il sindaco di Vasto, Francesco Menna, e l'assessora alla Pubblica istruzione, Anna Bosco, nella conferenza stampa tenuta stamani nell'Aula Vennitti del Consiglio comunale per spiegare le misure adottate per evitare contagi.

I provvedimenti - Metà popolazione scolastica della Ritucci-Chinni sarà trasferita all'Istituto salesiano, l'altra metà (le prime e le seconde elementari) nella parrocchia di San Marco, che ha messo a disposizione i locali senza chiedere l'affitto, ma solo lavori per predisporre le aule e assicurarne il riscaldamento.

Nove aule delle medie Paolucci si spostano nell'Istituto San Gabriele. Negli altri plessi scolastici, invece, laboratori e refettori fungeranno da aule. Fissata per il 14 settembre la riapertura dell'asilo nido San Paolo, invece La tana dei cuccioli riaprirà il 14 settembre. Il Comune spenderà 80mila euro per i nuovi arredi e ne chiederà 40mila al commissario per l'emergenza Covid, Massimo Arcuri, per comprare i banchi monoposto.

L'ipotesi scuola serale è "da verificare tra le varie alternative".

Lavori - Nel corso della conferenza stampa è stato consegnato ai giornalisti un riepilogo degli investimenti del 2020, "che si aggiungono a quelli già eseguiti dal 2016": Istituto salesiano (45mila euro), San Marco (lavori per circa 75mila euro), Città del sole (affitto: 2800 euro al mese), segreteria della scuola Martella (affitto: mille euro al mese), trasferimento scuola Santa Lucia nella scuola Martella (lavori anti-Covid per 70mila euro), scuola media Rossetti (lavori anti Covid per 30 mila euro), scuola Martella (40mila euro per miglioramento sismico e tetto), scuola media Paolucci (33mila euro per interventi anti-Covid), asilo Tana dei cuccioli (21mila euro per adeguamenti); indagine sulla vulnerabilità sismica (75mila euro).

In aggiornamento