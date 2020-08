Quartiere San Paolo, un lato della piazza è diventato una discarica e scoppia la protesta

Sacchi d'immondizia ammucchiati, rifiuti gettati sull'asfalto. Un lato di largo Alcide De Gasperi, nel quartiere San Paolo, è diventato una discarica e scoppia la protesta sui social.

A denunciare la presenza di rifiuti di vario genere, in parte sparsi a terra, è Patrizia De Rosa, residente del rione che, con i suoi 13mila residenti, è il più popoloso di Vasto.

"Qui - racconta - ci sono degli anziani che non ce la fanno più a sentire questo fetore insopportabile, Ho telefonato alla Pulchra (la società che gestisce l'igiene urbana a Vasto, n.d.r.), ma mi è stato risposto che gli addetti non sarebbero potuti intervenire prima di stanotte o domattina. E così ieri sera mi sono messa a pulire insieme a un'altra persona, che è pure caduta a causa di un pozzetto scoperchiato. Ho chiamato le forze dell'ordine per chiedere loro di intervenire e indagare per trovare i responsabili di questa indecenza".

Segnalata in zona anche la presenza di siringhe, alcune delle quali senza neanche il cappuccio di protezione. Residenti chiedono pulizia e sorveglianza.